СМИ: Бывший секретарь «Осасуны» заявил, что команда участвовала в договорных матчах

Источник: Reuters

Издание приводит показания Виская, из которых следует, что «Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.

По слова Виская, «Хетафе» получил €400 тыс. за поражение в 2013 году, а «Бетис» — €250 тыс. Помимо этого, «Осасуна» стимулировала соперников «Депортиво» и «Сельты», с которыми клуб из Памплоны боролся за выживание в испанской элите. В следующем сезоне «Осасуна» заплатила €250 тыс. «Эспаньолу» за ничью, однако команда из Памплоны все равно вылетела из высшего дивизиона.