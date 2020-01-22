Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.01
Кристал Пэлас
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
21.01
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
21.01
Челси
Арсенал
22
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
13:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший секретарь «Осасуны» заявил, что команда участвовала в договорных матчах

ТАСС, 22 января. Бывший секретарь испанского футбольного клуба «Осасуна» Анхель Вискай в суде заявил, что команда участвовала в договорных матчах в 2013 и 2014 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Наверх
Источник: Reuters

Издание приводит показания Виская, из которых следует, что «Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.

По слова Виская, «Хетафе» получил €400 тыс. за поражение в 2013 году, а «Бетис» — €250 тыс. Помимо этого, «Осасуна» стимулировала соперников «Депортиво» и «Сельты», с которыми клуб из Памплоны боролся за выживание в испанской элите. В следующем сезоне «Осасуна» заплатила €250 тыс. «Эспаньолу» за ничью, однако команда из Памплоны все равно вылетела из высшего дивизиона.

Также Вискай сообщил, что три игрока «Бетиса» лично получили деньги за участие в договорных матчах — Жорди Фигерас, Хави Торрес и Антонио Амайя. Футболисты находятся под следствием.

Читайте также
Осасуна
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Лимитированная зима. Чего ждать от трансферного окна в РПЛ
«Барселона» не смогла приобрести форвардов на замену Суаресу
Первая ракетка России пробилась в третий круг Australian Open
У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка
Почему уход Кокорина — ощутимая потеря для «Зенита»
Следующий соперник Емельяненко обратился к арестованному бойцу
Полузащитник объявил об уходе из «Спартака» в «Рубин»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь