«Шахтер» подписал бывшего вратаря «Уфы», «Анжи» и других российских клубов
Российский голкипер Давид Юрченко стал игроком карагандинского «Шахтера», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Российский голкипер Давид Юрченко стал игроком карагандинского «Шахтера», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
33-летний вратарь находился на просмотре в составе «горняков», подписав впоследствии с ними контракт до конца 2020 года.
Юрченко родился в Ашхабаде, но в восьмилетнем возрасте с семьей переехал в Тверь, где начал заниматься футболом в детской команде «Волги». В России также играл за «Титан», «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно», «Енисей». За границей защищал цвета латвийского «Металлурга» и минского «Динамо».
С «Мордовией» становился победителем ФНЛ в сезоне-2011/12, с
«Тосно» завоевывал Кубок России-2017/18, а в «Уфе» признавался лучшим игроком команды сезона-2014/15.
Отметим, сезон 2019 года «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата «горняки» расстались с тренером — болгарским специалистом Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.
В межсезонье состав карагандинского клуба покинули Игорь Шацкий, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Еркебулан Нургалиев («Окжетпес»), Иван Пешич («Динамо Бухарест», окончание аренды), Артур Файфе Режинальдо, Дмитрий Бачек, Кизито Лувага, Артем Барановский, Евгений Тарасов, Берик Шаихов, Антон Чичулин, Сергей Скорых, Бауыржан Байтана, Станислав Лунин.