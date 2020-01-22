«Шахтер» подписал бывшего вратаря «Уфы», «Анжи» и других российских клубов

33-летний вратарь находился на просмотре в составе «горняков», подписав впоследствии с ними контракт до конца 2020 года.

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Юрченко родился в Ашхабаде, но в восьмилетнем возрасте с семьей переехал в Тверь, где начал заниматься футболом в детской команде «Волги». В России также играл за «Титан», «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно», «Енисей». За границей защищал цвета латвийского «Металлурга» и минского «Динамо».

С «Мордовией» становился победителем ФНЛ в сезоне-2011/12, с

«Тосно» завоевывал Кубок России-2017/18, а в «Уфе» признавался лучшим игроком команды сезона-2014/15.

Отметим, сезон 2019 года «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата «горняки» расстались с тренером — болгарским специалистом Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.