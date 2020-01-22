Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.01
Кристал Пэлас
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
21.01
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
21.01
Челси
Арсенал
22
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал бывшего вратаря «Уфы», «Анжи» и других российских клубов

Российский голкипер Давид Юрченко стал игроком карагандинского «Шахтера», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Наверх

33-летний вратарь находился на просмотре в составе «горняков», подписав впоследствии с ними контракт до конца 2020 года.

Читайте также
Французский защитник покинул участника Лиги Европы и перебрался в клуб КПЛ

Юрченко родился в Ашхабаде, но в восьмилетнем возрасте с семьей переехал в Тверь, где начал заниматься футболом в детской команде «Волги». В России также играл за «Титан», «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно», «Енисей». За границей защищал цвета латвийского «Металлурга» и минского «Динамо».

С «Мордовией» становился победителем ФНЛ в сезоне-2011/12, с 
«Тосно» завоевывал Кубок России-2017/18, а в «Уфе» признавался лучшим игроком команды сезона-2014/15.

Отметим, сезон 2019 года «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата «горняки» расстались с тренером — болгарским специалистом Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.

В межсезонье состав карагандинского клуба покинули Игорь Шацкий, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Еркебулан Нургалиев («Окжетпес»), Иван Пешич («Динамо Бухарест», окончание аренды), Артур Файфе Режинальдо, Дмитрий Бачек, Кизито Лувага, Артем Барановский, Евгений Тарасов, Берик Шаихов, Антон Чичулин, Сергей Скорых, Бауыржан Байтана, Станислав Лунин.

Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Тут нет моей вины". Джукембаев - о смене соперника, защите титулов от WBA, IBF в Канаде и прямом эфире в Казахстане
Лимитированная зима. Чего ждать от трансферного окна в РПЛ
«Барселона» не смогла приобрести форвардов на замену Суаресу
Первая ракетка России пробилась в третий круг Australian Open
У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка
Почему уход Кокорина — ощутимая потеря для «Зенита»
Следующий соперник Емельяненко обратился к арестованному бойцу
Полузащитник объявил об уходе из «Спартака» в «Рубин»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь