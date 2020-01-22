«Бавария» арендовала у «Реала» Альваро Одриосолу до конца сезона
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Бавария» взяла в аренду у мадридского «Реала» защитника Альваро Одриосолу, сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Бавария» взяла в аренду у мадридского «Реала» защитника Альваро Одриосолу, сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Как отмечается, Одриосола успешно прошел медицинское обследование и уже в ближайшее время начнет тренировки с командой.
«После обсуждений в клубе мы решили удовлетворить просьбу нашего главного тренера
В нынешнем сезоне Одриосола вышел на поле в составе «Реала» в пяти матчах.