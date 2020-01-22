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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» арендовала у «Реала» Альваро Одриосолу до конца сезона

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Бавария» взяла в аренду у мадридского «Реала» защитника Альваро Одриосолу, сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.

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Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Как отмечается, Одриосола успешно прошел медицинское обследование и уже в ближайшее время начнет тренировки с командой.

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«После обсуждений в клубе мы решили удовлетворить просьбу нашего главного тренера Ханса-Дитера Флика, что нам нужно подкрепление в линии обороны, и вместе решили взять Одриосолу. Мы очень рады этому решению, хотели бы поблагодарить “Реал” за дружелюбные переговоры», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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В нынешнем сезоне Одриосола вышел на поле в составе «Реала» в пяти матчах.

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