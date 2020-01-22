Известный вратарь из сборной Армении не смог пройти просмотр в клубе КПЛ

Футболист находился на просмотре и даже принял участие в контрольном матче против туркменского «Ахала» (1:0), однако не впечатлил тренерский штаб своей игрой. Главный тренер «Кызыл-Жара СК» Вячеслав Руснак продолжит искать усиление во вратарскую линию.

26-летний голкипер родился в Краснодаре и считается воспитанником сразу двух клубов — «Кубани» и «Краснодара». Выступал за армянские клубы «Гандзасар», «Улисс», «Ширак», «Мику» и «Алашкерт». Также играл за латвийскую «Лиепаю». В составе «Днепра» в прошедшем сезоне провел девять матчей, в которых пропустил 13 мячей. Дважды завоевывал чемпионство в Армении, а также один раз — Суперкубок этой страны. За сборную Армении сыграл 14 матчей.