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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Известный вратарь из сборной Армении не смог пройти просмотр в клубе КПЛ

Армянский голкипер Арсен Бегларян покинул состав петропавловского клуба «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Футболист находился на просмотре и даже принял участие в контрольном матче против туркменского «Ахала» (1:0), однако не впечатлил тренерский штаб своей игрой. Главный тренер «Кызыл-Жара СК» Вячеслав Руснак продолжит искать усиление во вратарскую линию.

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26-летний голкипер родился в Краснодаре и считается воспитанником сразу двух клубов — «Кубани» и «Краснодара». Выступал за армянские клубы «Гандзасар», «Улисс», «Ширак», «Мику» и «Алашкерт». Также играл за латвийскую «Лиепаю». В составе «Днепра» в прошедшем сезоне провел девять матчей, в которых пропустил 13 мячей. Дважды завоевывал чемпионство в Армении, а также один раз — Суперкубок этой страны. За сборную Армении сыграл 14 матчей.

Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК», который тренировал Али Алиев, стал победителем первой лиги и в 2020 году выступит в КПЛ. В январе клуб объявил о назначении молдавского специалиста Вячеслава Руснака на пост главного тренера и отправился на первые сборы в Турцию.

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