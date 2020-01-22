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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана не подошел «Кайрату»

Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов не станет игроком алматинского «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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По его данным, нападающий не прошел медицинский осмотр. В частности, врачей алматинского клуба смутило состояние коленей спортсмена.

Селекционный отдел и тренерский штаб «Кайрата» уже переключились на другого игрока на эту позицию.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего форварда претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в том числе «Астана», но он сделал выбор в пользу «Кайрата».

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