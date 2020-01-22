Форвард сборной Казахстана не подошел «Кайрату»
Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов не станет игроком алматинского «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов не станет игроком алматинского «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
По его данным, нападающий не прошел медицинский осмотр. В частности, врачей алматинского клуба смутило состояние коленей спортсмена.
Селекционный отдел и тренерский штаб «Кайрата» уже переключились на другого игрока на эту позицию.
Ранее сообщалось, что на 24-летнего форварда претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в том числе «Астана», но он сделал выбор в пользу «Кайрата».