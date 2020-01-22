Уткин раскритиковал Клоппа и Гвардиолу
Журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, выражавших недовольство плотностью календаря Английской
Журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, выражавших недовольство плотностью календаря Английской
«Новый год — время развлечений, а АПЛ в это время предлагает уникальный продукт. Благодаря плотности матчей, потребитель практически в любой момент может включить телевизор и увидеть футбол высшего качества. Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, берите блокноты и своих помощников и развлекайте нас!» — заявил журналист.
Уткин также добавил, что зрителям все равно, насколько устали футболисты и тренеры, получающие огромные деньги за свою работу.
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не раз подвергали критике плотность календаря в
С начала декабря клубы АПЛ сыграли уже по десять матчей в рамках чемпионата. В