Уткин раскритиковал Клоппа и Гвардиолу

Источник: РИА "Новости"

«Новый год — время развлечений, а АПЛ в это время предлагает уникальный продукт. Благодаря плотности матчей, потребитель практически в любой момент может включить телевизор и увидеть футбол высшего качества. Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, берите блокноты и своих помощников и развлекайте нас!» — заявил журналист.

Уткин также добавил, что зрителям все равно, насколько устали футболисты и тренеры, получающие огромные деньги за свою работу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mZjRrT4bn9E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не раз подвергали критике плотность календаря в премьер-лиге в декабре и январе. Испанец, в частности заявлял, что для восстановления между матчами ему придется поместить своих футболистов в холодильник.