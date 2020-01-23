«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.