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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота

В матче четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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Источник: AP 2020

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В полуфинале Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино».

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