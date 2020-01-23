Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Норвич» в матче чемпионата Англии

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Встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе «Тоттенхэма» голы забили Деле Алли (38-я минута) и Сон Хын Мин (79). У проигравших отличился Теему Пукки (70, с пенальти).

Впервые после травмы на поле в составе лондонского клуба появился голкипер Уго Льорис, который начал игру в стартовом составе. Француз пропустил 3,5 месяца из-за повреждения связок локтевого сустава.