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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Норвич» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» дома победил «Норвич» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе «Тоттенхэма» голы забили Деле Алли (38-я минута) и Сон Хын Мин (79). У проигравших отличился Теему Пукки (70, с пенальти).

Впервые после травмы на поле в составе лондонского клуба появился голкипер Уго Льорис, который начал игру в стартовом составе. Француз пропустил 3,5 месяца из-за повреждения связок локтевого сустава.

В другом матче игрового дня «Лестер» на своем поле разгромил «Вест Хэм» — 4:1. В составе победителей дубль оформил Айосе Перес (81, 88), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Харви Барнс (24) и Рикарду Перейра (45+5). У «Вест Хэма» гол в активе Марка Ноубла (50, с пенальти).

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