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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ

«Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте бордовых вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Джей Родригес забил второй мяч.

Победа позволила «Бернли» набрать 30 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» с 34 очками находится на пятой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Бернли» днем позже дома сыграет с «Арсеналом».

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Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 2422.01.2020, 23:15 (МСК UTC+3)Old Trafford, 73198 зрителей
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерШон Дайч
Голы
Крис Вуд(Бен Ми)39′
Джей Родригес(Крис Вуд)56′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Ник Поуп
4Фил Джоунс
2Мэттью Лоутон
5Харри Магуайр
3Чарли Тэйлор
67′
29Аарон Ван-Биссака
5Джеймс Тарковски
8Хуан Мануэль Мата
6Бен Ми
17Фред
4Джек Корк
31Неманья Матич
13Джефф Хендрик
9Антони Марсьяль
18Эшли Уэствуд
68′
53Брэндон Уильямс
69′
9Крис Вуд
23Люк Шоу
11Дуайт Макнейл
15Андреас Перейра
45′
19Джей Родригес
26Мэйсон Гринвуд
21Дэниэл Джеймс
69′
14Джесси Лингард
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)5
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
11Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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