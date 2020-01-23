«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ

Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте бордовых вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Джей Родригес забил второй мяч.

Победа позволила «Бернли» набрать 30 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» с 34 очками находится на пятой позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DR9auvQZiv8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.