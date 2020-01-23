«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ
«Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской
«Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте бордовых вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Джей Родригес забил второй мяч.
Победа позволила «Бернли» набрать 30 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» с 34 очками находится на пятой позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Бернли» днем позже дома сыграет с «Арсеналом».
|Уле Гуннар Сульшер
|Шон Дайч
|Крис Вуд(Бен Ми)
|39′
|Джей Родригес(Крис Вуд)
|56′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Ник Поуп
|4
|Фил Джоунс
|2
|Мэттью Лоутон
|5
|Харри Магуайр
|3
|Чарли Тэйлор
67′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|5
|Джеймс Тарковски
|8
|Хуан Мануэль Мата
|6
|Бен Ми
|17
|Фред
|4
|Джек Корк
|31
|Неманья Матич
|13
|Джефф Хендрик
|9
|Антони Марсьяль
|18
|Эшли Уэствуд
68′
|53
|Брэндон Уильямс
69′
|9
|Крис Вуд
|23
|Люк Шоу
|11
|Дуайт Макнейл
|15
|Андреас Перейра
45′
|19
|Джей Родригес
|26
|Мэйсон Гринвуд
|21
|Дэниэл Джеймс
69′
|14
|Джесси Лингард
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)