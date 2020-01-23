«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Унионистас»

Встреча 1/16 финала, состоявшаяся в среду в Саламанке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Реала» голы забили Гарет Бейл (18-я минута) и Браим Диас (90+2), еще один мяч в воротах «Унионистаса» оказался в результате автогола Хуана Гонгоры (62). У проигравших отличился Альваро Морильо (57).