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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Унионистас»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» обыграли клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании «Унионистас де Саламанка» и пробились в 1/8 финала Кубка страны.

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Источник: AP 2020

Встреча 1/16 финала, состоявшаяся в среду в Саламанке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Реала» голы забили Гарет Бейл (18-я минута) и Браим Диас (90+2), еще один мяч в воротах «Унионистаса» оказался в результате автогола Хуана Гонгоры (62). У проигравших отличился Альваро Морильо (57).

Другие результаты матчей 1/16 финала турнира:

«Бадалона» — «Гранада» — 1:3 (после овертайма),

«Жирона» — «Вильярреал» — 0:3,

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:0,

«Тенерифе» — «Вальядолид» — 2:1,

«Логроньес» — «Валенсия» — 0:1.

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