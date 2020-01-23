«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Унионистас»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» обыграли клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании «Унионистас де Саламанка» и пробились в 1/8 финала Кубка страны.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» обыграли клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании «Унионистас де Саламанка» и пробились в 1/8 финала Кубка страны.
Встреча 1/16 финала, состоявшаяся в среду в Саламанке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Реала» голы забили Гарет Бейл (18-я минута) и Браим Диас (90+2), еще один мяч в воротах «Унионистаса» оказался в результате автогола Хуана Гонгоры (62). У проигравших отличился Альваро Морильо (57).
Другие результаты матчей 1/16 финала турнира:
«Бадалона» — «Гранада» — 1:3 (после овертайма),
«Жирона» — «Вильярреал» — 0:3,
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:0,
«Тенерифе» — «Вальядолид» — 2:1,
«Логроньес» — «Валенсия» — 0:1.