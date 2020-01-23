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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Порту» вышел в финал Кубка португальской футбольной лиги

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» (Гимарайнш) и вышли в финал Кубка португальской лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Браге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Алекс Теллес (66-я минута) и Тикиньо Соарес (75). У «Витории» отличился Эдмонд Тапсоба (65).

«Порту» в финале турнира 25 января сыграет с «Брагой».

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