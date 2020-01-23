«Порту» вышел в финал Кубка португальской футбольной лиги

Встреча, состоявшаяся в среду в Браге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Алекс Теллес (66-я минута) и Тикиньо Соарес (75). У «Витории» отличился Эдмонд Тапсоба (65).