«Порту» вышел в финал Кубка португальской футбольной лиги
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» (Гимарайнш) и вышли в финал Кубка португальской лиги.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» (Гимарайнш) и вышли в финал Кубка португальской лиги.
Встреча, состоявшаяся в среду в Браге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Алекс Теллес (66-я минута) и Тикиньо Соарес (75). У «Витории» отличился Эдмонд Тапсоба (65).
«Порту» в финале турнира 25 января сыграет с «Брагой».