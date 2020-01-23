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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе получил жёлтую карточку за попытку повторить легендарную «Руку бога» Марадоны. Фото

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил жёлтую карточку за игру рукой.

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Источник: Reuters

В полуфинальном матче Кубка французской лиги, в котором «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0), 21-летний французский нападающий пытался повторить знаменитый трюк Марадоны «Рука бога». После столкновения с голкипером форвард упал на газон и отправил мяч в сетку ворот рукой. Однако арбитр встречи зафиксировал нарушение и показал Мбаппе жёлтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Кубка французской Лиги «ПСЖ» встретится с «Лионом», который в своём полуфинальном матче обыграл «Лилль» в серии пенальти.

Напомним, знаменитый гол рукой Марадона забил на 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986, который проводился в Мексике. На тот момент счёт во встрече аргентинцев и англичан был 0:0. Через три минуты Марадона сделал в матче дубль. На 80-й минуте Гари Линекер отыграл один мяч. Встреча так и завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев, которые в итоге стали чемпионами мира.

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