Пятый клуб КПЛ подписал футболиста европейской сборной
Защитник сборной Болгарии по футболу Георги Пашов стал игроком «Жетысу», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Болгарии по футболу Георги Пашов стал игроком «Жетысу», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт подписан на один сезон, при этом семиреченцы заплатят символическую сумму за трансфер игрока, так как у него действует соглашение с прежней командой «Арарат-Армения» до лета 2020 года.
29-летний Пашов начинал профессиональную карьеру в составе клуба второй лиги «Чавдар». На родине также играл за софийскую «Славию», «Монтану», «Локомотив» (Пловдив), «Этыр». Летом 2018 года перешел в клуб «Арарат-Армения», вместе с которым стал чемпионом страны в сезоне-2018/19.
За сборную Болгарии дебютировал 10 сентября 2019 года в товарищеской встрече против Ирландии, проведя за нее в общей сложности три матча.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро.
Отметим, что в «Жетысу» с лета прошлого года выступает еще один болгарский игрок Мартин Тошев, который, по данным Transfermarkt, был куплен у софийского ЦСКА 1948 за 115 тысяч евро. 29-летний нападающий забил девять мячей в 14 играх КПЛ.
Сезон 2019 года «Жетысу» завершил на пятом месте. В межсезонье состав талдыкорганцев покинули Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Мантас Куклис («Жальгирис»), Рифат Нурмугамет («Кайрат», окончание аренды).