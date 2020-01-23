Пятый клуб КПЛ подписал футболиста европейской сборной

Контракт подписан на один сезон, при этом семиреченцы заплатят символическую сумму за трансфер игрока, так как у него действует соглашение с прежней командой «Арарат-Армения» до лета 2020 года.

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29-летний Пашов начинал профессиональную карьеру в составе клуба второй лиги «Чавдар». На родине также играл за софийскую «Славию», «Монтану», «Локомотив» (Пловдив), «Этыр». Летом 2018 года перешел в клуб «Арарат-Армения», вместе с которым стал чемпионом страны в сезоне-2018/19.

За сборную Болгарии дебютировал 10 сентября 2019 года в товарищеской встрече против Ирландии, проведя за нее в общей сложности три матча.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро.

Отметим, что в «Жетысу» с лета прошлого года выступает еще один болгарский игрок Мартин Тошев, который, по данным Transfermarkt, был куплен у софийского ЦСКА 1948 за 115 тысяч евро. 29-летний нападающий забил девять мячей в 14 играх КПЛ.