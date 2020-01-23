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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выступила с заявлением о задолженности перед экс-игроком сборной Казахстана

Задолженности перед экс-защитником сборной Казахстана Константином Энгелем со стороны ФК «Астана» нет, сообщили корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе клуба.

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Там отметили, что контракт с футболистом был расторгнут из-за его проблем с документами, причем сам игрок согласился с этим решением.

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Ранее в казахстанских СМИ выступил представитель Энгеля Олег Печерный, который намерен обратиться в ФИФА, так как, по его словам, сумма долга «Астаны» перед игроком составляет 345 миллионов 303 тысячи тенге или 825 тысяч евро по текущему курсу.

«Клуб в 2016 году подписал трудовой договор с Константином Энгелем, как с гражданином Казахстана. Позже выяснилось, что у футболиста имеются проблемы с документами, которые подтверждают гражданство Республики Казахстан. По этой причине контракт был аннулирован, о чем игрок был уведомлен и согласен с данным решением. На основании этого мы считаем, что никаких задолженностей у клуба перед игроком нет», — заявили в пресс-службе ФК «Астана».

Напомним, что Энгель подписал контракт с «Астаной» летом 2016 года. Соглашение было рассчитано на два с половиной года, однако экс-защитник сборной Казахстана не провел за основной состав ни одного матча.

Сейчас Энгель выступает в клубе второй бундеслиги «Оснабрюк». За сборную Казахстана всего он провел 11 матчей.

Алишер Абдулин  .

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