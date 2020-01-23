«Астана» выступила с заявлением о задолженности перед экс-игроком сборной Казахстана
Задолженности перед
Задолженности перед
Там отметили, что контракт с футболистом был расторгнут
Ранее в казахстанских СМИ выступил представитель Энгеля Олег Печерный, который намерен обратиться в ФИФА, так как, по его словам, сумма долга «Астаны» перед игроком составляет 345 миллионов 303 тысячи тенге или 825 тысяч евро по текущему курсу.
«Клуб в 2016 году подписал трудовой договор с Константином Энгелем, как с гражданином Казахстана. Позже выяснилось, что у футболиста имеются проблемы с документами, которые подтверждают гражданство Республики Казахстан. По этой причине контракт был аннулирован, о чем игрок был уведомлен и согласен с данным решением. На основании этого мы считаем, что никаких задолженностей у клуба перед игроком нет», — заявили в
Напомним, что Энгель подписал контракт с «Астаной» летом 2016 года. Соглашение было рассчитано на два с половиной года, однако
Сейчас Энгель выступает в клубе второй бундеслиги «Оснабрюк». За сборную Казахстана всего он провел 11 матчей.
Алишер Абдулин .