«Астана» рассталась с форвардом из чемпионата Франции
Нападающий сборной ДР Конго Фирмин Мубеле покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной ДР Конго Фирмин Мубеле покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний форвард перешел в столичный клуб в июле 2019 года. «Астана» взяла его в аренду сроком на год у французской «Тулузы».
В минувшем сезоне Мубеле провел четыре матча в казахстанской
По данным Transfermarkt, «Астана» решила досрочно прервать аренду игрока и вернуть его раньше срока. Причем за полгода в столичном клубе Мубеле потерял в цене полмиллиона евро и теперь его трансферная стоимость равняется двум миллионам евро.
До перехода в «Астану» Мубеле полтора сезона выступал за французскую «Тулузу». В Лиге 1 он также играл за «Ренн». В чемпионате Франции Мубеле за три сезона забил десять голов в 60 матчах. Также в его карьере были катарский «Аль-Ахли» и конголезская «Вита».
За сборную ДР Конго форвард провел 45 матчей, в которых забил девять голов.