Обладатель Кубка Израиля заинтересовался казахстанским футболистом

В текущее зимнее межсезонье Рудосельский должен был отправиться на сборы вместе с кокшетауским «Окжетпесом», однако стороны решили не продлевать контракт. В КПЛ-2019 футболист провел за «синегорцев» 11 матчей, в которых забил один гол.

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Помимо израильских клубов, центрального защитника хотели бы видеть в Беларуси, где у Рудосельского есть два варианта. Ожидается, что с текущего года казахстанские футболисты перестанут считаться легионерами в этой стране.

«Бней Йегуда» после девятнадцати туров чемпионата Израиля занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб в 1990 году становился чемпионом страны, а также трижды завоевывал Кубок. Последняя победа на этом турнире пришлась в 2017 году, после чего «Бней Йегуда» получила возможность выступать в еврокубках.

Второй претендент на Рудосельского — «Нес Зиона» занимает в чемпионате Израиля предпоследнее, тринадцатое место. Самым известным игроком этой команды является бывший нападающий московского ЦСКА Мусса Маазу.