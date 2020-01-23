Обладатель Кубка Израиля заинтересовался казахстанским футболистом

В текущее зимнее межсезонье Рудосельский должен был отправиться на сборы вместе с кокшетауским «Окжетпесом», однако стороны решили не продлевать контракт. В КПЛ-2019 футболист провел за «синегорцев» 11 матчей, в которых забил один гол.
Помимо израильских клубов, центрального защитника хотели бы видеть в Беларуси, где у Рудосельского есть два варианта. Ожидается, что с текущего года казахстанские футболисты перестанут считаться легионерами в этой стране.
«Бней Йегуда» после девятнадцати туров чемпионата Израиля занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб в 1990 году становился чемпионом страны, а также трижды завоевывал Кубок. Последняя победа на этом турнире пришлась в 2017 году, после чего «Бней Йегуда» получила возможность выступать в еврокубках.
Второй претендент на Рудосельского — «Нес Зиона» занимает в чемпионате Израиля предпоследнее, тринадцатое место. Самым известным игроком этой команды является бывший нападающий московского ЦСКА Мусса Маазу.
Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата», за который сыграл 61 матч. Также на его счету две игры в составе «Жетысу». Вызывался в сборную Казахстана, однако в официальных матчах на поле не выходил.