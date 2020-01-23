Полузащитник сборной Армении покинул расположение казахстанского клуба

25-летний футболист присутствовал на сборах талдыкорганской команды в Турции, принял участие в двух контрольных матчах и даже забил гол, но все-таки не убедил тренерский штаб во главе с Дмитрием Огаем в своей необходимости.

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Отметим, что ранее «Жетысу» покинул другой игрок сборной Армении — Камо Оганесян, который перешел в алматинский «Кайрат».

Также талдыкорганцы расстались с капитаном команды Мантасом Куклисом.