Экс-форвард бельгийских клубов рассказал о переходе в состав участника Лиги Европы от Казахстана

«Все произошло очень быстро. Насколько я знаю, в прошлом году и ранее уже был интерес со стороны “Кайсара”. У меня закончилось соглашение с моим прежним клубом из Польши и так получилось, что через несколько дней я уже был здесь. Я надеюсь, от того, что я буду работать с болгарскими тренерами, будут только положительные стороны. Вы знаете, что, когда берут болгарина в команду болгарского тренера, начинают говорить разные вещи. Это было мое единственное колебание перед тем, как принять предложение “Кайсара”. Я не знаю Стойчо Младенова как человека, только как тренера. Мои впечатления очень хорошие, и я рад возможности работать с ним, а также с Тодором Янчевым и Анатолием Нанковым. Возможного возвращения в Болгарию для меня сейчас нет. Я не знаю, надену ли я футболку “Левски” — время покажет. Некоторое время назад был вариант оказаться в этой команде, но в Польше я чувствовал себя хорошо и решил остаться там. Каждый футболист хотел бы играть за сборную. Это большая честь и признание. Конечно, у меня есть амбиции надеть майку национальной команды. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Думаю, что у нас хорошая команда», — приводит слова Колева Sportal.bg.