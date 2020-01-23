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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард бельгийских клубов рассказал о переходе в состав участника Лиги Европы от Казахстана

Новичок «Кайсара» Александр Колев поделился с болгарскими СМИ своими впечатлениями от перехода в казахстанский клуб на правах свободного агента. 27-летний нападающий ростом 191 сантиметр в последние годы выступал в Польше.

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«Все произошло очень быстро. Насколько я знаю, в прошлом году и ранее уже был интерес со стороны “Кайсара”. У меня закончилось соглашение с моим прежним клубом из Польши и так получилось, что через несколько дней я уже был здесь. Я надеюсь, от того, что я буду работать с болгарскими тренерами, будут только положительные стороны. Вы знаете, что, когда берут болгарина в команду болгарского тренера, начинают говорить разные вещи. Это было мое единственное колебание перед тем, как принять предложение “Кайсара”. Я не знаю Стойчо Младенова как человека, только как тренера. Мои впечатления очень хорошие, и я рад возможности работать с ним, а также с Тодором Янчевым и Анатолием Нанковым. Возможного возвращения в Болгарию для меня сейчас нет. Я не знаю, надену ли я футболку “Левски” — время покажет. Некоторое время назад был вариант оказаться в этой команде, но в Польше я чувствовал себя хорошо и решил остаться там. Каждый футболист хотел бы играть за сборную. Это большая честь и признание. Конечно, у меня есть амбиции надеть майку национальной команды. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Думаю, что у нас хорошая команда», — приводит слова Колева Sportal.bg.

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До перехода в «Кайсар» форвард выступал за польские «Ракув» (Ченстохова), «Арку» (Гдыня), «Сандецью» (Новы-Сонч), «Сталь» (Мелец), за болгарские «Ботев», «Берое», а также за бельгийские «Вербрудеринг Гел» и «Дессель Спорт».

Отметим, что в текущее межсезонье состав «Кайсара» также пополнили грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), казахстанские защитники Елдос Ахметов («Кайрат»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Багдат Каиров («Актобе»), украинский оборонец Ризван Аблитаров («Атырау») и голландский вингер Алвин Фортеш («Дила»).

Расположение кызылординцев покинули Тигран Барсегян («Астана»), Александр Марочкин («Тобол»), Андре Букия («Арока»), Джошуа Джон, Куле Мбомбо («Рига»), Абдель Ламанж («Шахтер»).

Отметим, что «Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло «волкам» путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

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