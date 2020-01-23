Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22.01
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
22.01
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
22.01
Манчестер Юнайтед
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
24.01
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
24.01
Ницца
Ренн
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса

Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.

В первой половине нынешнего сезона 29-летний Мозес выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Турции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Ранее он играл за «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». За сборную Нигерии сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Мозес становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.

Читайте также
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей
Названо условие перехода форврада ЦСКА в «Челси»
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми на чемпионате Европы
«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт продлят
Конор Макгрегор планирует провести следующий бой до начала лета
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Черчесов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь