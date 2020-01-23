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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» сыграл вничью с шестым клубом Сербии

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с сербским «Вождовацом» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:1. На четвертой минуте воспитанник «Кайрата» Павел Кривенцов, находящийся на просмотре, вывел «Шахтер» вперед, но сербы ответили голом на 53-й.

Отметим, что в 2019 году «Шахтер» финишировал девятым из 12 клубов КПЛ, а «Вождовац» ушел на зимний перерыв в сербской суперлиге шестым из 16 команд.

Ранее «Шахтер» проиграл румынской «Астре» (0:1), а до этого победил болгарский «Хебар-1918» (4:3) и немецкий «Карл-Цейсс» (3:2). В следующем матче «горняки» 25 января встретятся с азербайджанским «Сумгайтом».

Шахтер Кг
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