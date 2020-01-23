«Шахтер» сыграл вничью с шестым клубом Сербии

Игра завершилась со счетом 1:1. На четвертой минуте воспитанник «Кайрата» Павел Кривенцов, находящийся на просмотре, вывел «Шахтер» вперед, но сербы ответили голом на 53-й.

Отметим, что в 2019 году «Шахтер» финишировал девятым из 12 клубов КПЛ, а «Вождовац» ушел на зимний перерыв в сербской суперлиге шестым из 16 команд.