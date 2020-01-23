«Тараз» победил, а новичок КПЛ и обладатель Кубка Казахстана проиграли в Турции
Еще три клуба казахстанской
Еще три клуба казахстанской
Впервые в 2020 году сыграл «Тараз», который со счетом 2:1 победил «Челик», занимающий девятое место в чемпионате Боснии и Герцеговины. У команды Владимира Никитенко голами отметились защитник Бекзат Шадманов и российский хавбек Аюб Бацуев, находящийся на просмотре.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» со счетом 0:1 уступил «Волунтари», который занимает последнее, 14-е, место в чемпионате Румынии.
Поражение потерпел и «Кайсар» — обладатель Кубка Казахстана со счетом 0:1 уступил пловдивскому «Локомотиву». Соперник кызылординцев ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на третьем месте.