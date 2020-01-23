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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» победил, а новичок КПЛ и обладатель Кубка Казахстана проиграли в Турции

Еще три клуба казахстанской премьер-лиги провели контрольные матчи на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Впервые в 2020 году сыграл «Тараз», который со счетом 2:1 победил «Челик», занимающий девятое место в чемпионате Боснии и Герцеговины. У команды Владимира Никитенко голами отметились защитник Бекзат Шадманов и российский хавбек Аюб Бацуев, находящийся на просмотре.

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» со счетом 0:1 уступил «Волунтари», который занимает последнее, 14-е, место в чемпионате Румынии.

Поражение потерпел и «Кайсар» — обладатель Кубка Казахстана со счетом 0:1 уступил пловдивскому «Локомотиву». Соперник кызылординцев ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на третьем месте.

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