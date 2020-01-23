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21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэйл обошел Роналдо по голам за «Реал»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отличился в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Унионистас».

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Источник: AP 2020

На счету валлийца стало 105 голов в 246 играх во всех турнирах в составе «Реала». По этому показателю он обошел бразильца Роналдо, который отличился 104 раза в 177 встречах.

Бэйл играет за мадридцев с 2013 года. Лучший бомбардир в истории «Реала» — Криштиану Роналду (450 голов в 438 играх).

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