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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о первом трансфере перед новым сезоном КПЛ

После прохождения полного медицинского осмотра в Португалии контракт с ФК «Астана» подписал полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян, сообщается на сайте футбольного клуба.

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26-летний футболист ранее выступал на Родине в составе «Бананца», «Гандзасара», «Мика», а также играл за македонский «Вардар» и кызылординский «Кайсар». В составе последнего стал обладателем Кубка Казахстана, а также одним из лучших бомбардиров чемпионата страны.

За сборную Армении Барсегян провел 28 матчей, в которых забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан на два года.

Напомним, что «Астана» в новом сезоне КПЛ длительное время не будет проводить домашние матчи на своем поле в связи с заменой газона на «Астана Арене». Сейчас клуб под руководством нового тренера Михала Билека, также возглавляющего сборную Казахстана, находится на УТС в Португалии.

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