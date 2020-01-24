«Астана» объявила о первом трансфере перед новым сезоном КПЛ

26-летний футболист ранее выступал на Родине в составе «Бананца», «Гандзасара», «Мика», а также играл за македонский «Вардар» и кызылординский «Кайсар». В составе последнего стал обладателем Кубка Казахстана, а также одним из лучших бомбардиров чемпионата страны.

За сборную Армении Барсегян провел 28 матчей, в которых забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан на два года.