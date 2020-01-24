«Астана» объявила о первом трансфере перед новым сезоном КПЛ
После прохождения полного медицинского осмотра в Португалии контракт с ФК «Астана» подписал полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян, сообщается на сайте футбольного клуба.
После прохождения полного медицинского осмотра в Португалии контракт с ФК «Астана» подписал полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян, сообщается на сайте футбольного клуба.
26-летний футболист ранее выступал на Родине в составе «Бананца», «Гандзасара», «Мика», а также играл за македонский «Вардар» и кызылординский «Кайсар». В составе последнего стал обладателем Кубка Казахстана, а также одним из лучших бомбардиров чемпионата страны.
За сборную Армении Барсегян провел 28 матчей, в которых забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан на два года.
Напомним, что «Астана» в новом сезоне КПЛ длительное время не будет проводить домашние матчи на своем поле в связи с заменой газона на «Астана Арене». Сейчас клуб под руководством нового тренера Михала Билека, также возглавляющего сборную Казахстана, находится на УТС в Португалии.