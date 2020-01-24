«Второй трансфер! «Астана» объявила о подписании футболиста европейской сборной
Футбольный клуб «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Беларуси Максом Эбонгом, сообщает на официальном сайте столичной команды.
Футбольный клуб «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Беларуси Максом Эбонгом, сообщает на официальном сайте столичной команды.
Это произошло после прохождения полного медицинского осмотра в Португалии, где «Астана» проходит
«20-летний футболист свою профессиональную карьеру начал в «Шахтере» (Солигорск), в составе которого дебютировал 11 марта 2018 года. В составе горянков выиграл Кубок Беларуси.
Несмотря на свой молодой возраст, Макс уже вызывается в сборную Беларуси, успев сыграть два матча — против сборных Уэльса и Нидерландов. В молодежной сборной Беларуси на счету Эбонга десять игр и один гол, — говорится в сообщении.
Контракт полузащитника с «Астаной» рассчитан на четыре года.
Напомним, сегодня, 24 января, «Астана» объявила о своем первом трансфере в 2020 году — новичком клуба стал полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян.