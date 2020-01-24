Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Леванте
Футбол. Зарубежный
23.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Эспаньол
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
12:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Второй трансфер! «Астана» объявила о подписании футболиста европейской сборной

Футбольный клуб «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Беларуси Максом Эбонгом, сообщает на официальном сайте столичной команды.

Наверх

Это произошло после прохождения полного медицинского осмотра в Португалии, где «Астана» проходит учебно-тренировочные сборы.

«20-летний футболист свою профессиональную карьеру начал в «Шахтере» (Солигорск), в составе которого дебютировал 11 марта 2018 года. В составе горянков выиграл Кубок Беларуси.

Несмотря на свой молодой возраст, Макс уже вызывается в сборную Беларуси, успев сыграть два матча — против сборных Уэльса и Нидерландов. В молодежной сборной Беларуси на счету Эбонга десять игр и один гол, — говорится в сообщении.

Контракт полузащитника с «Астаной» рассчитан на четыре года.

Напомним, сегодня, 24 января, «Астана» объявила о своем первом трансфере в 2020 году — новичком клуба стал полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Затраты "Кайрата", новички "Астаны" и затишье у "Ордабасы". Обзор трансферов в КПЛ
Этери, Орсер, Плющенко. Женские соревнования на ЧЕ будут жаркими
Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ
У России первое золото чемпионата Европы со времен Плющенко
В «Локомотиве» заявили о желании продать Миранчука за границу
Красавица-теннисистка завершила карьеру поражением (фото)
Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь