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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо рассказал об особых условиях тренировочного процесса для капитана каталонцев Лионеля Месси. Его слова приводит Bild.

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Тодибо заявил, что каждый игрок «Барселоны» на тренировках старается не навредить аргентинцу. «Мы все знали, что он не должен получить травму. Месси тщательно защищался на тренировках. Я многому научился у него, но всегда был осторожен», — вспомнил футболист.

Тодибо перешел из «Тулузы» в «Барселону» в январе 2019 года. В начале этого года «Шальке» арендовал защитника до конца сезона-2019/2020.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду на протяжении всей карьеры. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. По информации Marca, он получает 43 миллиона евро в год.

Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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