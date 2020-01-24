«Шахтер» подписал двух иностранных защитников
ФК «Шахтер» подписал контракт с защитниками Гидеоном Баа (Гана) и Абделем Азиз Ламанж (Франция), сообщает
ФК «Шахтер» подписал контракт с защитниками Гидеоном Баа (Гана) и Абделем Азиз Ламанж (Франция), сообщает
28-летний Баа последний сезон провел в финском клубе «Хонка» из города Эспоо. Ранее в его карьере были ганский «Асанте Котоко», финский «ХИК», американский «Нью-Йорк Ред Буллз», алматинский «Кайрат-Жастар» и белорусский «Гомель».
Последним же клубом Ламанжа был кызылординский «Кайсар». Это воспитанник футбольной школы Стасбурга. Первым профессиональным клубом 29-летнего игрока обороны был французский «Гренобль». Также в послужном списке игрока значатся такие команды, как ярославский «Шинник», волгоградский «Ротор» и «Атырау».