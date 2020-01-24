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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышеву диагностирована травма задней поверхности бедра

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет команде в ближайших матчах.

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Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, по итогам медицинского обследования 29-летнему россиянину была диагностирована травма задней поверхности бедра левой ноги.

Точные сроки возвращения Дениса в строй не уточняются, однако, как правило, восстановление от подобного повреждения занимает не менее двух недель.

Напомним, Черышев принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоялся 19 января и завершился разгромным поражением «летучих мышей» со счётом 1:4. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён перед свистком на перерыв. После встречи главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес сообщил, что снял Дениса с игры потому, что тот не мог оставаться на поле.

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