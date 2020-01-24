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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Астаны» объяснил выбор клуба и заявил о планах сыграть в группе Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян дал первое интервью в статусе игрока «Астаны».

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О его переходе чемпионы Казахстана объявили сегодня, 24 января. В 2019 году Барсегян выступал за «Кайсар», с которым завоевал Кубок страны и путевку в Лигу Европы.

По словам новичка «Астаны», он недолго думал над предложением, а в столичном клубе ставит цель — сыграть в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

— Я играл в прошлом сезоне в составе «Кайсара», и, видимо, моя игра понравилась руководству’Астаны, которое захотело видеть меня в команде. Когда мне поступило предложение, я долго не думал, поговорил со своей семьей и принял решение играть здесь, — сказал Барсегян в интервью официальному сайту «Астаны».

— Какие задачи ты ставишь перед собой в новой команде?

— Я постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь «Астане» выполнить все задачи. Хочу сыграть в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы, это очень важно для меня и команды. Надеюсь, что мои голы помогут столичному клубу выигрывать.

Контракт Барсегяна с «Астаной» рассчитан на два года. На счету армянина 12 гола и четыре ассиста в 29 матчах КПЛ-2019. До Казахстана в карьере 26-летнего армянина был македонский «Вардар», на родине он выступал за «Гандзасар», «Мику» и «Бананц».

Отметим, что Барсегян стал первым новичком «Астаны» в межсезонье, но через несколько часов после его перехода клуб объявил о подписании хавбека сборной Беларуси Макса Эбонга.

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