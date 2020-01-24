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24 января, источник: Vesti.kz

Российский футболист отказался от приглашения на сборы клуба РПЛ и выбрал «Ордабасы»

Российский защитник Александр Клещенко переходит в «Ордабасы», сообщает Sportbox.ru.

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По данным источника, к игроку проявлял предметный интерес выступающий в РПЛ «Тамбов», который предлагал приехать на сборы. В прошлом сезоне защитник провел 12 матчей за «Тобол», но летом костанайцы расстались с ним.

После отъезда из КПЛ Клещенко выступал на родине за «Енисей» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Также в карьере 24-летнего игрока были родная «Алания», «Томь» и «Кубань».

В 2020 году футболисты из стран-ЕАЭС, куда вместе с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, не будут считаться легионерами в КПЛ.

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