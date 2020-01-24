«Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене игроками

Согласно информации источника, в «старую синьору» может перейти защитник парижан Лейвин Курзава. В обратном направлении может проследовать игрок обороны туринской команды Маттиа де Шильо. Клубы уже ведут переговоры об обмене. Ожидается, что Курзава может отправиться в Италию в течение нескольких следующих дней.

В этом сезоне 27-летний Де Шильо принял участие в 9 матчах в составе «Ювентуса». Контракт защитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока — € 12 млн.

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