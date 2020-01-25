Гол Ребича принес «Милану» победу над «Брешией» в чемпионате Италии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Милан» победил на выезде «Брешию» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Милан» победил на выезде «Брешию» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Брешии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил на 71-й минуте Анте Ребич.
«Милан» одержал третью победу кряду и поднялся на шестое место в таблице серии А, набрав 31 очко. «Брешия» (15 очков) занимает предпоследнюю 19-ю строчку.
|Эудженио Корини
|Стефано Пиоли
|Анте Ребич
|71′
|1
|Ессе Йоронен
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|Стефано Сабелли
21′
|12
|Андреа Конти
44′
|3
|Алеш Матею
|13
|Алессио Романьоли
|14
|Джон Чансельор
|19
|Тео Эрнандез
36′
|15
|Андреа Чистана
|24
|Симон Кьер
2′
|4
|Сандро Тонали
|4
|Исмаэль Беннасер
62′
|28
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|79
|Франк Кессье
|11
|Эрнесто Торрегросса
|7
|Самуэль Кастильехо
|25
|Димитри Бизоли
88′
|21
|Златан Ибрагимович
|23
|Симон Скрабб
89′
|10
|Хакан Чалханоглу
77′
|27
|Даниэле Дессена
70′
|33
|Раде Крунич
|6
|Эмануэле Ндой
|17
|Рафаэл Леан
58′
|18
|Флориан Ай
78′
|18
|Анте Ребич
|9
|Альфредо Доннарумма
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)