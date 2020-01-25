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10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Ребича принес «Милану» победу над «Брешией» в чемпионате Италии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Милан» победил на выезде «Брешию» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Брешии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил на 71-й минуте Анте Ребич.

«Милан» одержал третью победу кряду и поднялся на шестое место в таблице серии А, набрав 31 очко. «Брешия» (15 очков) занимает предпоследнюю 19-ю строчку.

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Брешиа
0:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 2124.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Mario Rigamonti
Главные тренеры
Эудженио КориниСтефано Пиоли
Голы
Анте Ребич71′
Составы команд
1Ессе Йоронен
99Джанлуиджи Доннарумма
2Стефано Сабелли
21′
12Андреа Конти
44′
3Алеш Матею
13Алессио Романьоли
14Джон Чансельор
19Тео Эрнандез
36′
15Андреа Чистана
24Симон Кьер
2′
4Сандро Тонали
4Исмаэль Беннасер
62′
28Соуза Орестес Калдейра Ромулу
79Франк Кессье
11Эрнесто Торрегросса
7Самуэль Кастильехо
25Димитри Бизоли
88′
21Златан Ибрагимович
23Симон Скрабб
89′
10Хакан Чалханоглу
77′
27Даниэле Дессена
70′
33Раде Крунич
6Эмануэле Ндой
17Рафаэл Леан
58′
18Флориан Ай
78′
18Анте Ребич
9Альфредо Доннарумма
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)18
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
12Фолы15
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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