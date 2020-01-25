Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд чемпионата Германии

В составе победителей мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на 65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут (65).

19-летний Холанд стал первым игроком в истории «Боруссии», сумевшим забить пять голов в первых двух матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового времени, что стало рекордом Бундеслиги.