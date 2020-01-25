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10:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд чемпионата Германии

ТАСС, 25 января. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

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Источник: Reuters

В составе победителей мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на 65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут (65).

19-летний Холанд стал первым игроком в истории «Боруссии», сумевшим забить пять голов в первых двух матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового времени, что стало рекордом Бундеслиги.

«Боруссия» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 36 очков в 19 матчах. «Кёльн» идет 13-м, имея в активе 20 очков после 19 встреч.

В следующем матче «Боруссия» 1 февраля на домашнем стадионе примет берлинский «Унион». «Кёльн» днем позже дома встретится с «Фрайбургом».

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Боруссия Д
5:1
Первый тайм: 2:0
Кельн
Футбол, Германия, Тур 1924.01.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park, 81365 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврМаркус Гисдоль
Голы
Рафаэл Геррейру(Джейдон Санчо)1′
Марк Ут(Кингсли Эхизибуэ)64′
Марко Ройс(Матс Хуммельс)29′
Джейдон Санчо(Марко Ройс)48′
Эрлин Бреут Холанн77′
Эрлин Бреут Холанн(Махмуд Дахуд)87′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Тимо Хорн
5Ашраф Хакими
5Рафаэль Кцихос
15Матс Хуммельс
14Йонас Хектор
16Мануэль Аканджи
33Себастьян Борнау
13′
26Лукаш Пищек
34Ноа Каттербах
13Рафаэл Геррейру
38Исмаил Якобс
19Юлиан Брандт
28Эйе Скири
28Аксель Витсель
38′
15Джон Кордоба
7Джейдон Санчо
89′
19Кингсли Эхизибуэ
74′
32Джованни Рейна
27Антони Модест
11Марко Ройс
80′
23Марк Ут
80′
8Махмуд Дахуд
20Элвис Реджбецай
23Торган Азар
65′
29Ян Тильманн
45′
17Эрлин Бреут Холанн
30Флориан Кайнц
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы7
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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