Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд чемпионата Германии
ТАСС, 25 января. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.
ТАСС, 25 января. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на 65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут (65).
«Боруссия» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 36 очков в 19 матчах. «Кёльн» идет 13-м, имея в активе 20 очков после 19 встреч.
В следующем матче «Боруссия» 1 февраля на домашнем стадионе примет берлинский «Унион». «Кёльн» днем позже дома встретится с «Фрайбургом».
|Люсьен Фавр
|Маркус Гисдоль
|Рафаэл Геррейру(Джейдон Санчо)
|1′
|Марк Ут(Кингсли Эхизибуэ)
|64′
|Марко Ройс(Матс Хуммельс)
|29′
|Джейдон Санчо(Марко Ройс)
|48′
|Эрлин Бреут Холанн
|77′
|Эрлин Бреут Холанн(Махмуд Дахуд)
|87′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Тимо Хорн
|5
|Ашраф Хакими
|5
|Рафаэль Кцихос
|15
|Матс Хуммельс
|14
|Йонас Хектор
|16
|Мануэль Аканджи
|33
|Себастьян Борнау
13′
|26
|Лукаш Пищек
|34
|Ноа Каттербах
|13
|Рафаэл Геррейру
|38
|Исмаил Якобс
|19
|Юлиан Брандт
|28
|Эйе Скири
|28
|Аксель Витсель
38′
|15
|Джон Кордоба
|7
|Джейдон Санчо
89′
|19
|Кингсли Эхизибуэ
74′
|32
|Джованни Рейна
|27
|Антони Модест
|11
|Марко Ройс
80′
|23
|Марк Ут
80′
|8
|Махмуд Дахуд
|20
|Элвис Реджбецай
|23
|Торган Азар
65′
|29
|Ян Тильманн
45′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|30
|Флориан Кайнц
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)