«Астана» разгромила английский клуб в первом матче с новым тренером
Футболисты «Астаны» разгромили молодежную команду английского «Брентфорда» в товарищеском матче на сборах в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» разгромили молодежную команду английского «Брентфорда» в товарищеском матче на сборах в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 4:1. В первом тайме у «Астаны» забили Рамазан Каримов и Дорин Ротариу, а после перерыва — Алексей Щеткин и новичок команды Тигран Барсегян.
Для «Астаны» этот матч стал первым под руководством чешского тренера Михала Билека. Чех параллельно работает в сборной Казахстана, которую возглавляетс начала 2019 года.
В следующем матче «Астана» 31 января в рамках турнира «Атлантик Кап» в Португалии встретится с датским «Копенгагеном».
«Астана» — «Брентфорд» 4:1
Гол: Каримов (Томасов), Ротариу (Рукавина), Щеткин (Сигурьонссон), Барсегян.