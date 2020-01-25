«Астана» разгромила английский клуб в первом матче с новым тренером

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Игра завершилась со счетом 4:1. В первом тайме у «Астаны» забили Рамазан Каримов и Дорин Ротариу, а после перерыва — Алексей Щеткин и новичок команды Тигран Барсегян.

Для «Астаны» этот матч стал первым под руководством чешского тренера Михала Билека. Чех параллельно работает в сборной Казахстана, которую возглавляетс начала 2019 года.

В следующем матче «Астана» 31 января в рамках турнира «Атлантик Кап» в Португалии встретится с датским «Копенгагеном».

«Астана» — «Брентфорд» 4:1