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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила английский клуб в первом матче с новым тренером

Футболисты «Астаны» разгромили молодежную команду английского «Брентфорда» в товарищеском матче на сборах в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 4:1. В первом тайме у «Астаны» забили Рамазан Каримов и Дорин Ротариу, а после перерыва — Алексей Щеткин и новичок команды Тигран Барсегян.

Для «Астаны» этот матч стал первым под руководством чешского тренера Михала Билека. Чех параллельно работает в сборной Казахстана, которую возглавляетс начала 2019 года.

В следующем матче «Астана» 31 января в рамках турнира «Атлантик Кап» в Португалии встретится с датским «Копенгагеном».

«Астана» — «Брентфорд» 4:1

Гол: Каримов (Томасов), Ротариу (Рукавина), Щеткин (Сигурьонссон), Барсегян.

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