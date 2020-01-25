«Тобол» в первом матче под руководством Бабаяна сыграл вничью с вице-чемпионом Словакии

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Читайте также Футболист сборной Казахстана после ухода из «Астаны» подписал контракт с новым клубом

На гол Бранислава Слуки на 48-й минуте костанайцы ответили мячом ивуарийского форварда Сенина Себаи на 66-й.

Для «Тобола» этот матч стал первым в 2020 году и дебютным под руководством Григория Бабаяна, который возглавил клуб 14 декабря.

Казахстанский специалист с 2012 по 2019 год работал в «Астане», в том числе и главным тренером.