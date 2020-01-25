«Тобол» в первом матче под руководством Бабаяна сыграл вничью с вице-чемпионом Словакии
Костанайский «Тобол» сыграл вничью со словацкой «Жилиной» в контрольном матче на сборах в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» сыграл вничью со словацкой «Жилиной» в контрольном матче на сборах в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
На гол Бранислава Слуки на 48-й минуте костанайцы ответили мячом ивуарийского форварда Сенина Себаи на 66-й.
Для «Тобола» этот матч стал первым в 2020 году и дебютным под руководством Григория Бабаяна, который возглавил клуб 14 декабря.
Казахстанский специалист с 2012 по 2019 год работал в «Астане», в том числе и главным тренером.
Интересно, что «Жилина» провела второй матч за день. До встречи с «Тоболом» серебряный призер прошлого чемпионата Словакии сыграл вничью с «Пахтокором» — 0:0, который в 2019 году стал чемпионом Узбекистана.