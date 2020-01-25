Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Герта
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Падерборн
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетик
11
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
10Сборная России вышла в финал МЧМ
17:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» в первом матче под руководством Бабаяна сыграл вничью с вице-чемпионом Словакии

Костанайский «Тобол» сыграл вничью со словацкой «Жилиной» в контрольном матче на сборах в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Читайте также
Футболист сборной Казахстана после ухода из «Астаны» подписал контракт с новым клубом

На гол Бранислава Слуки на 48-й минуте костанайцы ответили мячом ивуарийского форварда Сенина Себаи на 66-й.

Для «Тобола» этот матч стал первым в 2020 году и дебютным под руководством Григория Бабаяна, который возглавил клуб 14 декабря.

Казахстанский специалист с 2012 по 2019 год работал в «Астане», в том числе и главным тренером.

Интересно, что «Жилина» провела второй матч за день. До встречи с «Тоболом» серебряный призер прошлого чемпионата Словакии сыграл вничью с «Пахтокором» — 0:0, который в 2019 году стал чемпионом Узбекистана.

Читайте также
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жилина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Исламхан завершил сбор в "Зените". Дальше - контракт?
Комличенко почти в «Динамо», Чалов не уедет в АПЛ
СМИ: Россиянка выступит в масс-старте вместо Экхофф на этапе КМ
Макгрегор обратился к вдохновившему его ветерану UFC
Рублев и Медведев рвутся навстречу друг другу на Australian Open
Россия осталась без медалей в смешанной эстафете на этапе КМ
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Хачанов завершил борьбу на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь