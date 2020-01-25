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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Билек прокомментировал победу «Астаны» над английским клубом и игру новичков

Главный тренер «Астаны» Михал Билек в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над молодежным составом английского «Брэнтфорда».

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Источник: AP 2020

Контрольная игра на сборах в Португалии завершилась со счетом 4:1.

— Я доволен результатом матча, это была первая игра в сезоне. Мы дали сыграть почти всем футболистам по 45 минут, за исключением Абзала Бейсебекова. Мы готовили Абзала на весь матч, в итоге он его и провел, — сказал Билек.

— Команда сыграла сегодня в три центральных защитника, значит ли это, что «Астана» и в сезоне будет действовать по такой же тактике?
— Я хочу, чтобы футболисты умели играть по нескольким тактическим схемам. Сегодня сыграли в три центральных защитника, но это абсолютно не значит, что так будет всегда.

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— По какой причине сегодня отсутствовал капитан команды Ненад Эрич?
— Сегодня я хотел посмотреть Дмитрия Непогодова и Станислава Павлова. Это единственная причина. Ненад находится в хорошей форме, он усердно работает на тренировках, впереди еще есть игры, в которых он обязательно сыграет.

— Какое впечатление оставляют новички команды Тигран Барсегян и Макс Эбонг, способны ли они усилить команду?
— Тигран забил сегодня великолепный гол, он очень сильный футболист, который способен усилить атакующие действия команды, и он продемонстрировал это. Но сегодня я хотел увидеть его игру при обороне своих ворот.

Что касается Макса, то у него есть хорошее движение, он молодой футболист, так что все в его руках. Я рад, что и Барсегян и Эбонг присоединились к «Астане», я уверен они помогут нам в этом сезоне.

— В матче вы дали шанс двум молодым футболистам Рамазану Каримову и Динмухамеду Кашкен, какое впечатление оставила их игра?
— Для них это был большой матч. Рамазан забил очень хороший гол, продемонстрировал, что он умеет играть и способен быть полезным. Динмухамед допустил несколько ошибок, но в целом я доволен его игрой сегодня.

Отметим, что для «Астаны» этот матч стал первым под руководством Билека. Чех параллельно работает в сборной Казахстана, которую возглавляет с начала 2019 года.

В следующем матче «Астана» 31 января в рамках турнира «Атлантик Кап» в Португалии встретится с датским «Копенгагеном».

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