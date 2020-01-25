«Айнтрахт» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии

«Лейпциг» потерпел первое поражение в последних 10 матчах в национальном первенстве. В последний раз «Лейпциг» проигрывал 26 октября 2019 года, уступив в гостях «Фрайбургу» (1:2). С тех пор клуб одержал восемь побед и один раз сыграл вничью.