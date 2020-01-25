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20:15 (мск), источник: ТАСС

«Айнтрахт» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии

ТАСС, 25 января. «Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Мячи забили француз Алмами Туре (48-я минута) и серб Филип Костич (90+4).

«Лейпциг» потерпел первое поражение в последних 10 матчах в национальном первенстве. В последний раз «Лейпциг» проигрывал 26 октября 2019 года, уступив в гостях «Фрайбургу» (1:2). С тех пор клуб одержал восемь побед и один раз сыграл вничью.

«Лейпциг» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 40 очков в 19 матчах. «Айнтрахт» идет девятым с 24 очками в 19 играх.

В следующем матче «Лейпциг» 1 февраля примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Айнтрахт» в этот же день в гостях встретится с «Фортуной».

Айнтрахт Ф
2:0
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 1925.01.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерЮлиан Нагельсманн
Голы
Альмами Туре48′
Филип Костич(Гонсалу Пасьенсия)90+4′
Составы команд
1Кевин Трапп
1Петер Гулачи
2Эван Н`Дика
5Дайот Упамекано
13Мартин Хинтереггер
22Норди Мукьеле
18Альмами Туре
23Марсель Хальстенберг
88′
19Давид Анхель Абраам
7Марсель Забитцер
52′
8Джибриль Соу
18Кристофер Нкунку
10Филип Костич
11Тимо Вернер
17Себастьян Роде
44′
21Патрик Шик
22Тимоти Чэндлер
88′
8Амаду Айдара
80′
24Данни Да Коста
10Эмиль Форсберг
11Мият Гачинович
90′
14Тайлер Адамс
71′
28Доминик Кор
17Адемола Лукман
9Бас Дост
77′
27Конрад Лаймер
66′
39Гонсалу Пасьенсия
9Юссуф Поульсен
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)22
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
7Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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