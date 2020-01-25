«Айнтрахт» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Лейпцига» в чемпионате Германии
ТАСС, 25 января. «Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 25 января. «Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Мячи забили француз Алмами Туре (48-я минута) и серб Филип Костич (90+4).
«Лейпциг» потерпел первое поражение в последних 10 матчах в национальном первенстве. В последний раз «Лейпциг» проигрывал 26 октября 2019 года, уступив в гостях «Фрайбургу» (1:2). С тех пор клуб одержал восемь побед и один раз сыграл вничью.
«Лейпциг» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 40 очков в 19 матчах. «Айнтрахт» идет девятым с 24 очками в 19 играх.
В следующем матче «Лейпциг» 1 февраля примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Айнтрахт» в этот же день в гостях встретится с «Фортуной».
|Ади Хюттер
|Юлиан Нагельсманн
|Альмами Туре
|48′
|Филип Костич(Гонсалу Пасьенсия)
|90+4′
|1
|Кевин Трапп
|1
|Петер Гулачи
|2
|Эван Н`Дика
|5
|Дайот Упамекано
|13
|Мартин Хинтереггер
|22
|Норди Мукьеле
|18
|Альмами Туре
|23
|Марсель Хальстенберг
88′
|19
|Давид Анхель Абраам
|7
|Марсель Забитцер
52′
|8
|Джибриль Соу
|18
|Кристофер Нкунку
|10
|Филип Костич
|11
|Тимо Вернер
|17
|Себастьян Роде
44′
|21
|Патрик Шик
|22
|Тимоти Чэндлер
88′
|8
|Амаду Айдара
80′
|24
|Данни Да Коста
|10
|Эмиль Форсберг
|11
|Мият Гачинович
90′
|14
|Тайлер Адамс
71′
|28
|Доминик Кор
|17
|Адемола Лукман
|9
|Бас Дост
77′
|27
|Конрад Лаймер
66′
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|9
|Юссуф Поульсен
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|22
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)