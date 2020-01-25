«Саутгемптон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче Кубка Англии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Саутгемптон» и лондонский «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Саутгемптон» и лондонский «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «святых», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей Сон Хын Мин забил гол на 58-й минуте, Софьян Буфаль восстановил равновесие на 87-й.
Командам предстоит провести переигровку матча, чтобы выявить победителя.
Результаты других матчей дня:
«Брентфорд» — «Лестер» — 0:1,
«Бернли» — «Норвич» — 1:2,
«Вест Хэм» — «Вест Бромвич» — 0:1,
«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:2,
«Ньюкасл» — «Оксфорд Юнайтед» — 0:0.