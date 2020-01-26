«Марсель» и «Анже» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Анже» разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Анже» разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Марселе, завершилась со счетом 0:0.
«Марсель» с 42 очками занимает второе место в чемпионате и отстает на семь баллов от лидирующего «ПСЖ», у которого игра в запасе. «Анже» (30) идет на седьмой строчке.
|Андре Виллаш-Боаш
|Стефан Мулен
|30
|Стив Манданда
|16
|Людовик Бютель
|2
|Хироки Сакаи
|8
|Исмаэль Траоре
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|24
|Ромен Тома
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|29
|Венсан Мансо
81′
|18
|Жордан Амави
88′
|10
|Анжело Фюльжини
|12
|Кевин Стротман
|15
|Пьеррик Капель
|21
|Валентен Ронжье
|18
|Батист Сантамария
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|20
|Сада Тиуб
|8
|Морган Сансон
86′
|5
|Тома Мангани
80′
|36
|Марли Аке
|27
|Матиас Перейра Лаж
|27
|Максим Лопес
65′
|7
|Рашид Алиуи
54′65′
|28
|Валер Жермен
|19
|Стефан Баокен
|7
|Неманья Радоньич
76′
|28
|Фарид Эль Мелали
29′
|24
|Саиф-Эддин Кауи
|23
|Антонин Бобишон
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Йохан Амель(Франция)