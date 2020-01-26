Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.01
Севилья
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
25.01
Торино
Аталанта
07
Футбол. Зарубежный
25.01
Монпелье
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Монако
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
25.01
Брест
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Реймс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.01
Сент-Этьен
Ним
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Бавария
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
25.01
Алавес
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Фиорентина
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Анже
00
Футбол. Зарубежный
25.01
Валенсия
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
25.01
Боруссия М
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
25.01
Вольфсбург
Герта
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
25.01
Фрайбург
Падерборн
02
Футбол. Зарубежный
25.01
Унион Б
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
25.01
СПАЛ
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
25.01
Эспаньол
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леганес
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» и «Анже» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Анже» разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в Марселе, завершилась со счетом 0:0.

«Марсель» с 42 очками занимает второе место в чемпионате и отстает на семь баллов от лидирующего «ПСЖ», у которого игра в запасе. «Анже» (30) идет на седьмой строчке.

Марсель
0:0
Первый тайм: 0:0
Анже
Футбол, Франция, Тур 2125.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Андре Виллаш-БоашСтефан Мулен
Составы команд
30Стив Манданда
16Людовик Бютель
2Хироки Сакаи
8Исмаэль Траоре
3Соберон Альваро Гонсалес
24Ромен Тома
15Дуйе Чалета-Цар
29Венсан Мансо
81′
18Жордан Амави
88′
10Анжело Фюльжини
12Кевин Стротман
15Пьеррик Капель
21Валентен Ронжье
18Батист Сантамария
9Дарио Исмаэль Бенедетто
20Сада Тиуб
8Морган Сансон
86′
5Тома Мангани
80′
36Марли Аке
27Матиас Перейра Лаж
27Максим Лопес
65′
7Рашид Алиуи
54′65′
28Валер Жермен
19Стефан Баокен
7Неманья Радоньич
76′
28Фарид Эль Мелали
29′
24Саиф-Эддин Кауи
23Антонин Бобишон
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)4
2Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
17Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЙохан Амель(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анже
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Все ученицы Тутберидзе упали, но заняли весь пьедестал ЧЕ
РФ — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывает даже Латвия
«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене
Первый сбор «Зенита»: скандал с Кокориным, новые приколы Дзюбы
Фигуристы из РФ сенсационно победили французов на ЧЕ
Хованцев: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум
«Как гвозди заколачивает». Тарасова о победе Косторной на ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь