«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая во Флоренции в субботу, завершилась со счетом 0:0.
В составе гостей
|Джузеппе Якини
|Давиде Никола
|Доменико Кришито
|15′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Маттиа Перин
|4
|Никола Миленкович
38′
|3
|Антонио Баррека
|20
|Херман Пеццела
14′
|4
|Доменико Кришито
|21
|Поль Лирола
|14
|Давиде Бираски
|22
|Мартин Касерес
90+4′
|17
|Кристиан Ромеро
|24
|Марко Бенасси
|18
|Паоло Гильоне
|78
|Эрик Пульгар
|20
|Лассе Шене
31′
|25
|Федерико Кьеза
|27
|Стефано Стураро
90+2′
|23
|Лоренцо Венути
75′82′
|85
|Валон Бехрами
90′
|15
|Максимилиано Оливера
|15
|Филип Ягелло
|8
|Гаэтано Кастровилли
65′
|19
|Горан Пандев
62′
|16
|Валентен Эйсерик
|9
|Антонио Санабрия
|63
|Патрик Кутроне
59′
|30
|Андреа Фавилли
39′70′
|28
|Душан Влахович
|99
|Андреа Пинамонти
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)