«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.