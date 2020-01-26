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01:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая во Флоренции в субботу, завершилась со счетом 0:0.

В составе гостей экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито не смог реализовать пенальти на 15-й минуте.

Фиорентина
0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 2125.01.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Джузеппе ЯкиниДавиде Никола
Нереализованные пенальти
Доменико Кришито15′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Маттиа Перин
4Никола Миленкович
38′
3Антонио Баррека
20Херман Пеццела
14′
4Доменико Кришито
21Поль Лирола
14Давиде Бираски
22Мартин Касерес
90+4′
17Кристиан Ромеро
24Марко Бенасси
18Паоло Гильоне
78Эрик Пульгар
20Лассе Шене
31′
25Федерико Кьеза
27Стефано Стураро
90+2′
23Лоренцо Венути
75′82′
85Валон Бехрами
90′
15Максимилиано Оливера
15Филип Ягелло
8Гаэтано Кастровилли
65′
19Горан Пандев
62′
16Валентен Эйсерик
9Антонио Санабрия
63Патрик Кутроне
59′
30Андреа Фавилли
39′70′
28Душан Влахович
99Андреа Пинамонти
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
18Фолы21
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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