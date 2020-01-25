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25 января, источник: Спорт РИА Новости

«Челси» обыграл «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу в Халле, завершилась со счетом 2:1. В составе «Челси» голы забили Миши Батшуайи (6-я минута) и Фикайо Томори (64). У проигравших отличился Камил Гросицкий (78).

Соперник «Челси» по следующей стадии турнира определится позднее.

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