«Челси» обыграл «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Халле, завершилась со счетом 2:1. В составе «Челси» голы забили Миши Батшуайи (6-я минута) и Фикайо Томори (64). У проигравших отличился Камил Гросицкий (78).
Соперник «Челси» по следующей стадии турнира определится позднее.