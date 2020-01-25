«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии

Источник: Reuters

Субботняя встреча в Мюнхене завершилась со счетом 5:0. Голы забили Роберт Левандовский (6-я минута), Томас Мюллер (45+2), Леон Горецка (50), Тиаго Алькантара (58) и Серж Гнабри (89).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» одержала пятую победу подряд и с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» располагается на пятой строчке, набрав 33 очка.

В следующем туре «Бавария» 1 февраля сыграет в гостях с «Майнцем», а «Шальке» днем ранее проведет выездную встречу с «Гертой».