«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла «Шальке» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла «Шальке» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Субботняя встреча в Мюнхене завершилась со счетом 5:0. Голы забили Роберт Левандовский (6-я минута), Томас Мюллер (45+2), Леон Горецка (50), Тиаго Алькантара (58) и Серж Гнабри (89).
«Бавария» одержала пятую победу подряд и с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» располагается на пятой строчке, набрав 33 очка.
В следующем туре «Бавария» 1 февраля сыграет в гостях с «Майнцем», а «Шальке» днем ранее проведет выездную встречу с «Гертой».
|Ханс-Дитер Флик
|Дэвид Вагнер
|Роберт Левандовски
|6′
|Томас Мюллер(Леон Горецка)
|45+2′
|Леон Горецка
|50′
|Тиагу Алькантара(Роберт Левандовски)
|58′
|Серж Гнабри(Филиппе Коутинью)
|89′
|1
|Мануэль Нойер
|23
|Маркус Шуберт
|5
|Бенжамен Павар
|4
|Озан Кабак
|17
|Джером Боатенг
|5
|Матия Настасич
|27
|Давид Алаба
|24
|Бастиан Очипка
|32
|Джошуа Киммих
|6
|Омар Маскарель
|19
|Альфонсо Дэйвис
|8
|Суат Сердар
|25
|Томас Мюллер
|18
|Даниэль Калиджури
|9
|Роберт Левандовски
|25
|Амин Харит
|6
|Тиагу Алькантара
62′
|20
|Джонджо Кенни
80′
|10
|Филиппе Коутинью
|2
|Уэстон Маккенни
|14
|Иван Перишич
68′
|11
|Михаэль Грегорич
57′
|22
|Серж Гнабри
|16
|Нассим Бужеллаб
|18
|Леон Горецка
78′
|14
|Рабби Матондо
57′
|24
|Корентен Толиссо
|15
|Ахмед Кутуджу
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|14
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|3
|Фолы
|5
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)