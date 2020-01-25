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25 января, источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла «Шальке» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Субботняя встреча в Мюнхене завершилась со счетом 5:0. Голы забили Роберт Левандовский (6-я минута), Томас Мюллер (45+2), Леон Горецка (50), Тиаго Алькантара (58) и Серж Гнабри (89).

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«Бавария» одержала пятую победу подряд и с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» располагается на пятой строчке, набрав 33 очка.

В следующем туре «Бавария» 1 февраля сыграет в гостях с «Майнцем», а «Шальке» днем ранее проведет выездную встречу с «Гертой».

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Бавария
5:0
Первый тайм: 2:0
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 1925.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликДэвид Вагнер
Голы
Роберт Левандовски6′
Томас Мюллер(Леон Горецка)45+2′
Леон Горецка50′
Тиагу Алькантара(Роберт Левандовски)58′
Серж Гнабри(Филиппе Коутинью)89′
Составы команд
1Мануэль Нойер
23Маркус Шуберт
5Бенжамен Павар
4Озан Кабак
17Джером Боатенг
5Матия Настасич
27Давид Алаба
24Бастиан Очипка
32Джошуа Киммих
6Омар Маскарель
19Альфонсо Дэйвис
8Суат Сердар
25Томас Мюллер
18Даниэль Калиджури
9Роберт Левандовски
25Амин Харит
6Тиагу Алькантара
62′
20Джонджо Кенни
80′
10Филиппе Коутинью
2Уэстон Маккенни
14Иван Перишич
68′
11Михаэль Грегорич
57′
22Серж Гнабри
16Нассим Бужеллаб
18Леон Горецка
78′
14Рабби Матондо
57′
24Корентен Толиссо
15Ахмед Кутуджу
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)7
14Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
3Фолы5
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
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  • Вышел из игры
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