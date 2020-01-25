«Вильярреал» вырвал победу в матче чемпионата Испании с «Алавесом»
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Вильярреал» переиграл «Алавес» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Вильярреал» переиграл «Алавес» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в городе
«Вильярреал» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (23) идет 14-м.
|Асьер Гаритано
|Хавьер Кальеха
|Хосе Луис Санмартин Хоселу(Перес Мартинес Лукас)
|80′
|Карлос Бакка(Бордонадо Мойсес Гомес)
|10′
|Фер Ниньо(Ману Тригерос)
|89′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|3
|Рубен Дуарте
82′
|2
|Перес Марио Гаспар
|4
|Родригу Эли
45+1′
|3
|Рауль Альбиоль
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|6
|Рамиро Фунес Мори
|10
|Виктор Камараса
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|19
|Ману Гарсия
|14
|Ману Тригерос
|7
|Перес Мартинес Лукас
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|21
|Мартин Агиррегабирия
90′
|18
|Альберто Морено
34′
|24
|Оливер Берк
|16
|Хави Кинтилья
70′
|11
|Луис Риоха
59′
|8
|Санти Касорла
65′
|29
|Борха Сайнс
|19
|Андре-Франк Замбо
|18
|Парреу Алейш Видаль
74′
|9
|Карлос Бакка
88′
|14
|Хорхе Франко Бурги
|34
|Фер Ниньо
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)