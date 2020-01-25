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25 января, источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» вырвал победу в матче чемпионата Испании с «Алавесом»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Вильярреал» переиграл «Алавес» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Карлос Бакка (10-я минута) и Фер Ниньо (89), у проигравших отличился Хоселу (80).

«Вильярреал» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (23) идет 14-м.

Алавес
1:2
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 2125.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Mendizorrotza
Главные тренеры
Асьер ГаританоХавьер Кальеха
Голы
Хосе Луис Санмартин Хоселу(Перес Мартинес Лукас)80′
Карлос Бакка(Бордонадо Мойсес Гомес)10′
Фер Ниньо(Ману Тригерос)89′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
1Андрес Серхио Асенхо
3Рубен Дуарте
82′
2Перес Марио Гаспар
4Родригу Эли
45+1′
3Рауль Альбиоль
5Виктор Сиснерос Лагуардия
6Рамиро Фунес Мори
10Виктор Камараса
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
19Ману Гарсия
14Ману Тригерос
7Перес Мартинес Лукас
23Бордонадо Мойсес Гомес
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
11Самуэль Чиквуэзе
21Мартин Агиррегабирия
90′
18Альберто Морено
34′
24Оливер Берк
16Хави Кинтилья
70′
11Луис Риоха
59′
8Санти Касорла
65′
29Борха Сайнс
19Андре-Франк Замбо
18Парреу Алейш Видаль
74′
9Карлос Бакка
88′
14Хорхе Франко Бурги
34Фер Ниньо
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
10Фолы12
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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