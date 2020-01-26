25-летний футболист подрался накануне матча и умер

25-летнего Синнота обнаружили без сознания у торговых рядов. Этому предшествовала драка у бара, в которой, по информации полиции, участвовали восемь мужчин и одна женщина. Синнот с подозрением на перелом костей черепа доставили в больницу, где футболист и умер.