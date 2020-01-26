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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

25-летний футболист подрался накануне матча и умер

Полузащитник британского «Мэтлок Таун» Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке накануне матча команды. Об этом сообщает The Sun.

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25-летнего Синнота обнаружили без сознания у торговых рядов. Этому предшествовала драка у бара, в которой, по информации полиции, участвовали восемь мужчин и одна женщина. Синнот с подозрением на перелом костей черепа доставили в больницу, где футболист и умер.

Полиция уже задержала подозреваемого. В ходе расследования инцидента арестован 27-летний мужчина.

Синнот выступал в «Мэтлок Таун» на правах аренды. Клуб — представитель восьмого по силе дивизиона чемпионата Англии. Команда отменила матч после того, как стало известно о смерти игрока. Элфертон Таун, который владел правами на футболиста, также отказался от проведения своего матча.

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