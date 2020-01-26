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00:29 (мск), источник: Sport24

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.

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Источник: Reuters

По информации El Desmarque, на игре в числе прочих побывали представители «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и даже московского «Спартака». За какими игроками следили скауты этих команд, не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оба гола в матче «Валенсия» — «Барселона» забил 23-летний уругвайский нападающий Максимилиано Гомес. Стоит отметить, что всю игру в составе хозяев на поле провел бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, которого «Спартак» хотел купить в 2017 году.

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