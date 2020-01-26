Игрок «Аталанты» забил гол с центра поля в чемпионате Италии

Источник: AFP 2020

В субботу, 25 января, «Аталанта» на выезде играла с «Торино» в рамках 21 тура Серии А. Во втором тайме, при счете 3:0 в пользу гостей, арбитр назначил штрафной за игру рукой защитника туринцев. Иличич решил не разыгрывать мяч и сразу же пробил по воротам, в которые не успел вернуться голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу.

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Матч завершился победой «Аталанты» со счетом 7:0, а Иличич записал на свой счет хет-трик. Победа над «Торино» стала для команды из Бергамо первой в Серии А с разницей в семь мячей в своей истории.