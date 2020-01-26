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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Аталанты» забил гол с центра поля в чемпионате Италии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич отметился необычным голом в матче чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

В субботу, 25 января, «Аталанта» на выезде играла с «Торино» в рамках 21 тура Серии А. Во втором тайме, при счете 3:0 в пользу гостей, арбитр назначил штрафной за игру рукой защитника туринцев. Иличич решил не разыгрывать мяч и сразу же пробил по воротам, в которые не успел вернуться голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Аталанты» со счетом 7:0, а Иличич записал на свой счет хет-трик. Победа над «Торино» стала для команды из Бергамо первой в Серии А с разницей в семь мячей в своей истории.

«Аталанта» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем активе 38 очков по итогам 21 тура. «Торино» занимает десятую строчку в турнирной таблице с 27 очками.

Торино
0:7
Первый тайм: 0:3
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 2125.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриДжанпьеро Гасперини
Голы
Йосип Иличич(Хосе Луис Паломино)17′
Робин Гозенс29′
Дуван Сапата45+1′
Йосип Иличич53′
Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)54′
Луис Муриэль86′
Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)88′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
89′
95Пьерлуиджи Голлини
5Армандо Иццо
44′76′
2Рафаэл Толой
29Лоренцо Де Сильвестри
6Хосе Луис Паломино
30Коффи Джиджи
19Берат Джимсити
33Николя Нкулу
33Ханс Хатебур
89′
7Саша Лукич
89′
11Ремо Фройлер
23Суалихо Мейте
10Алехандро Дарио Гомес
9Андреа Белотти
91Дуван Сапата
93Диего Лаксальт
65′
8Робин Гозенс
82′
22Винченцо Миллико
9Луис Муриэль
21Алехандро Беренгер
78′
15Мартен де Рон
38′57′
4Лянко
88Марио Пашалич
24Симоне Верди
79′
72Йосип Иличич
71′
20Симоне Эдера
18Руслан Малиновский
Статистика
3Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)26
4Удары в створ14
0Штанги, перекладины0
4Угловые12
17Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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