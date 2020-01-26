Игрок «Аталанты» забил гол с центра поля в чемпионате Италии
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич отметился необычным голом в матче чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич отметился необычным голом в матче чемпионата Италии по футболу.
В субботу, 25 января, «Аталанта» на выезде играла с «Торино» в рамках 21 тура Серии А. Во втором тайме, при счете 3:0 в пользу гостей, арбитр назначил штрафной за игру рукой защитника туринцев. Иличич решил не разыгрывать мяч и сразу же пробил по воротам, в которые не успел вернуться голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу.
Матч завершился победой «Аталанты» со счетом 7:0, а Иличич записал на свой счет
«Аталанта» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем активе 38 очков по итогам 21 тура. «Торино» занимает десятую строчку в турнирной таблице с 27 очками.
|Вальтер Маццарри
|Джанпьеро Гасперини
|Йосип Иличич(Хосе Луис Паломино)
|17′
|Робин Гозенс
|29′
|Дуван Сапата
|45+1′
|Йосип Иличич
|53′
|Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)
|54′
|Луис Муриэль
|86′
|Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)
|88′
|39
|Сальваторе Сиригу
89′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|5
|Армандо Иццо
44′76′
|2
|Рафаэл Толой
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|6
|Хосе Луис Паломино
|30
|Коффи Джиджи
|19
|Берат Джимсити
|33
|Николя Нкулу
|33
|Ханс Хатебур
89′
|7
|Саша Лукич
89′
|11
|Ремо Фройлер
|23
|Суалихо Мейте
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|9
|Андреа Белотти
|91
|Дуван Сапата
|93
|Диего Лаксальт
65′
|8
|Робин Гозенс
82′
|22
|Винченцо Миллико
|9
|Луис Муриэль
|21
|Алехандро Беренгер
78′
|15
|Мартен де Рон
38′57′
|4
|Лянко
|88
|Марио Пашалич
|24
|Симоне Верди
79′
|72
|Йосип Иличич
71′
|20
|Симоне Эдера
|18
|Руслан Малиновский
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|26
|4
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)