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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Два пенальти и удаления. «Кайрат» выиграл первый матч в 2020 году

Алматинский «Кайрат» одержал победу над польской «Легией» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата». Автором гола стал Артур Шушеначев, отличившийся в концовке первого тайма.

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При этом «Легия» могла уйти от поражения, дважды получив право на 11-метровый. В первом случае игрок польского клуба пробил выше, а во втором моменте голкипер «Кайрата» отбил пенальти.

В середине второго тайма команды заработали по удалению.

Позднее в 20:00 (по столичному времени) команды проведут второй очный матч за день. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Добавим, что 28 января «Кайрат» сыграет с киевским «Динамо», а 29 — против «Лудогорца» из болгарского Разграда.

«Легия» на зимнюю паузу ушла лидером чемпионата Польши — команда набрала 38 очков после 20 туров.

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