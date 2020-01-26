Два пенальти и удаления. «Кайрат» выиграл первый матч в 2020 году
Алматинский «Кайрат» одержал победу над польской «Легией» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» одержал победу над польской «Легией» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках
При этом «Легия» могла уйти от поражения, дважды получив право на 11-метровый. В первом случае игрок польского клуба пробил выше, а во втором моменте голкипер «Кайрата» отбил пенальти.
В середине второго тайма команды заработали по удалению.
Позднее в 20:00 (по столичному времени) команды проведут второй очный матч за день. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
Добавим, что 28 января «Кайрат» сыграет с киевским «Динамо», а 29 — против «Лудогорца» из болгарского Разграда.
«Легия» на зимнюю паузу ушла лидером чемпионата Польши — команда набрала 38 очков после 20 туров.