Клуб КПЛ отказался от экс-игрока «Астаны» и двух легионеров

Речь идет о центральных полузащитниках Доньете Шкодре, Милоше Видовиче и Марате Шахметове. На их позициях тренерский штаб планирует наигрывать других футболистов, несмотря на действующие контракты. Главный тренер Вячеслав Грозный сообщил перечисленным игрокам о своем решении.

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30-летний Шкодра перешел в «Шахтер» перед началом прошлогоднего сезона. Полузащитник, имеющие гражданства Косово и Бельгии, сыграл в КПЛ 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Играет на позиции атакующего и опорного полузащитника, а также справа в средней линии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро. Ранее Шкодра выступал в клубах Бельгии и Албании.

Видович оказался в «Шахтере» летом прошлого года. Сыграл за «горняков» 13 матчей. До КПЛ сербский полузащитник, который может сыграть и в линии обороны, выступал в боснийском «Сараево» и хорватских клубах «Сплит» и «Славен». Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Что касается Шахметова, то ровесник Шкодры и Видовича отыграл в «Шахтере» три полноценных сезона. В КПЛ за карагандинский клуб центральный полузащитник провел 82 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Ранее Шахметов выступал за «Алма-Ату», «Астану», «Жетысу», «Тараз» и «Акжайык». За сборную Казахстана сыграл десять матчей.