Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вердер
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леганес
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ отказался от экс-игрока «Астаны» и двух легионеров

Карагандинский ФК «Шахтер» в ближайшее время планирует расстаться с тремя ведущими игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Речь идет о центральных полузащитниках Доньете Шкодре, Милоше Видовиче и Марате Шахметове. На их позициях тренерский штаб планирует наигрывать других футболистов, несмотря на действующие контракты. Главный тренер Вячеслав Грозный сообщил перечисленным игрокам о своем решении.

Читайте также
«Шахтер» подписал двух иностранных защитников

30-летний Шкодра перешел в «Шахтер» перед началом прошлогоднего сезона. Полузащитник, имеющие гражданства Косово и Бельгии, сыграл в КПЛ 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Играет на позиции атакующего и опорного полузащитника, а также справа в средней линии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро. Ранее Шкодра выступал в клубах Бельгии и Албании.

Видович оказался в «Шахтере» летом прошлого года. Сыграл за «горняков» 13 матчей. До КПЛ сербский полузащитник, который может сыграть и в линии обороны, выступал в боснийском «Сараево» и хорватских клубах «Сплит» и «Славен». Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Что касается Шахметова, то ровесник Шкодры и Видовича отыграл в «Шахтере» три полноценных сезона. В КПЛ за карагандинский клуб центральный полузащитник провел 82 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Ранее Шахметов выступал за «Алма-Ату», «Астану», «Жетысу», «Тараз» и «Акжайык». За сборную Казахстана сыграл десять матчей.

В зимнее межсезонье «Шахтер» возглавил экс-тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный. От услуг прежнего главного тренера Николая Костова новое руководство карагандинцев решило отказаться.

Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Видеообзор первой победы "Кайрата" в 2020 году
Кризис Трусовой не помеха: Тутберидзе захватила Европу
Названы игроки РПЛ, которые чаще других проверялись на допинг
Роджер Федерер поборол неуверенность и вышел в четвертьфинал AO
Российские лыжники пишут историю. У Непряевой — золото в спринте
Почему «Аталанта» - самая яркая команда Европы в этом сезоне
ВЭБ хочет продать ЦСКА. Что это значит
Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь