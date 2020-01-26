«Аталанта» — самая яркая команда Европы в этом сезоне. Больше них забил только «Ман Сити»

Источник: AP 2020

«Аталанта» — мед для глаз каждого, кто любит новые тактические заморочки, xG и прочие фишки, которые помогают более детально рассматривать футбол. Про команду из Бергамо написаны уже десятки статей, которые подчеркивают уникальность проекта под руководством Джан Пьеро Гасперини.

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Имея в составе 45-миллионного Дувана Сапату, у Гасперини нет ни одного другого игрока дороже 20 млн евро. И с этим набором игроков он выходит в плей-офф Лиги чемпионов после провального старта. В чемпионате результаты куда менее впечатляющие — четвертое место. Но xG уверяет, что если бы «Аталанта» не пропускала бы такие мячи, которые по логике не должны были залетать в ворота, то сейчас возглавляла бы турнирную таблицу.

В последнем матче «Аталанта» расправилась с «Торино» в гостях со счетом 7:0. Это было настолько жестко, что даже цифровые метрики немного сошли с ума.

Гол Иличича на 55-й минуте при счете 4:0, когда все уже было ясно и можно было неспешно разыграть мяч в центре поля, — показатель того, насколько голоден каждый игрок этой команды.

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Если бы мы всегда так играли, то возглавляли бы таблицу! Увы, бывает время, когда мы проседаем психологически или физически, и именно тогда мы теряем очки. Джан Пьеро Гасперини тренер «Аталанты»

«Аталанта» настолько крутая, что:

В последних 6 турах Серии А три раза забивала 5 и больше голов.

Сейчас на счету команды 57 забитых голов в Серии А, на 18 больше, чем у «Юве». Больше них в европейских первенствах забил только «Ман Сити», сыгравший на три матча больше.

Йосип Иличич — одна из звезд этой команды. Он оформил свой четвертый хет-трик в Серии А. С начала 2018 года только Месси и Агуэро чаще забивали три и больше раз за игру.

в Серии А. С начала 2018 года только Месси и Агуэро чаще забивали три и больше раз за игру. Миниатюрный аргентинец Папу Гомес — еще один двигатель «Аталанты». Это единственные игроки в чемпионате с сезона-2018/19, которые нанесли 100+ ударов по воротам, создали 100+ голевых моментов ну и так далее.

«Аталанта» второй раз в сезоне забивает 7 мячей в ворота соперников. Но впервые в истории обыгрывает соперника в Серии А с разницей в 7 мячей.