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14:14 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» — самая яркая команда Европы в этом сезоне. Больше них забил только «Ман Сити»

Вчера они уничтожили «Торино» 7:0.

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Источник: AP 2020

«Аталанта» — мед для глаз каждого, кто любит новые тактические заморочки, xG и прочие фишки, которые помогают более детально рассматривать футбол. Про команду из Бергамо написаны уже десятки статей, которые подчеркивают уникальность проекта под руководством Джан Пьеро Гасперини.

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Имея в составе 45-миллионного Дувана Сапату, у Гасперини нет ни одного другого игрока дороже 20 млн евро. И с этим набором игроков он выходит в плей-офф Лиги чемпионов после провального старта. В чемпионате результаты куда менее впечатляющие — четвертое место. Но xG уверяет, что если бы «Аталанта» не пропускала бы такие мячи, которые по логике не должны были залетать в ворота, то сейчас возглавляла бы турнирную таблицу.

В последнем матче «Аталанта» расправилась с «Торино» в гостях со счетом 7:0. Это было настолько жестко, что даже цифровые метрики немного сошли с ума.

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Гол Иличича на 55-й минуте при счете 4:0, когда все уже было ясно и можно было неспешно разыграть мяч в центре поля, — показатель того, насколько голоден каждый игрок этой команды.

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Если бы мы всегда так играли, то возглавляли бы таблицу! Увы, бывает время, когда мы проседаем психологически или физически, и именно тогда мы теряем очки.
Джан Пьеро Гасперини
тренер «Аталанты»

«Аталанта» настолько крутая, что:

  • В последних 6 турах Серии А три раза забивала 5 и больше голов.
  • Сейчас на счету команды 57 забитых голов в Серии А, на 18 больше, чем у «Юве». Больше них в европейских первенствах забил только «Ман Сити», сыгравший на три матча больше.
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  • Йосип Иличич — одна из звезд этой команды. Он оформил свой четвертый хет-трик в Серии А. С начала 2018 года только Месси и Агуэро чаще забивали три и больше раз за игру.
  • Миниатюрный аргентинец Папу Гомес — еще один двигатель «Аталанты». Это единственные игроки в чемпионате с сезона-2018/19, которые нанесли 100+ ударов по воротам, создали 100+ голевых моментов ну и так далее.
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  • «Аталанта» второй раз в сезоне забивает 7 мячей в ворота соперников. Но впервые в истории обыгрывает соперника в Серии А с разницей в 7 мячей.

Если вы не гоняетесь в поиске интересных матчей на выходных только за звездами, включите любую игру «Аталанты». Не пожалеете.

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Торино
0:7
Первый тайм: 0:3
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 2125.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриДжанпьеро Гасперини
Голы
Йосип Иличич(Хосе Луис Паломино)17′
Робин Гозенс29′
Дуван Сапата45+1′
Йосип Иличич53′
Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)54′
Луис Муриэль86′
Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)88′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
89′
95Пьерлуиджи Голлини
5Армандо Иццо
44′76′
2Рафаэл Толой
29Лоренцо Де Сильвестри
6Хосе Луис Паломино
30Коффи Джиджи
19Берат Джимсити
33Николя Нкулу
33Ханс Хатебур
89′
7Саша Лукич
89′
11Ремо Фройлер
23Суалихо Мейте
10Алехандро Дарио Гомес
9Андреа Белотти
91Дуван Сапата
93Диего Лаксальт
65′
8Робин Гозенс
82′
22Винченцо Миллико
9Луис Муриэль
21Алехандро Беренгер
78′
15Мартен де Рон
38′57′
4Лянко
88Марио Пашалич
24Симоне Верди
79′
72Йосип Иличич
71′
20Симоне Эдера
18Руслан Малиновский
Статистика
3Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)26
4Удары в створ14
0Штанги, перекладины0
4Угловые12
17Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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