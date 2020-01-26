«Аталанта» — самая яркая команда Европы в этом сезоне. Больше них забил только «Ман Сити»
Вчера они уничтожили «Торино» 7:0.
Вчера они уничтожили «Торино» 7:0.
«Аталанта» — мед для глаз каждого, кто любит новые тактические заморочки, xG и прочие фишки, которые помогают более детально рассматривать футбол. Про команду из Бергамо написаны уже десятки статей, которые подчеркивают уникальность проекта под руководством Джан Пьеро Гасперини.
Имея в составе 45-миллионного Дувана Сапату, у Гасперини нет ни одного другого игрока дороже 20 млн евро. И с этим набором игроков он выходит в
В последнем матче «Аталанта» расправилась с «Торино» в гостях со счетом 7:0. Это было настолько жестко, что даже цифровые метрики немного сошли с ума.
Гол Иличича на 55-й минуте при счете 4:0, когда все уже было ясно и можно было неспешно разыграть мяч в центре поля, — показатель того, насколько голоден каждый игрок этой команды.
Если бы мы всегда так играли, то возглавляли бы таблицу! Увы, бывает время, когда мы проседаем психологически или физически, и именно тогда мы теряем очки.
«Аталанта» настолько крутая, что:
Если вы не гоняетесь в поиске интересных матчей на выходных только за звездами, включите любую игру «Аталанты». Не пожалеете.
|Вальтер Маццарри
|Джанпьеро Гасперини
|Йосип Иличич(Хосе Луис Паломино)
|17′
|Робин Гозенс
|29′
|Дуван Сапата
|45+1′
|Йосип Иличич
|53′
|Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)
|54′
|Луис Муриэль
|86′
|Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)
|88′
|39
|Сальваторе Сиригу
89′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|5
|Армандо Иццо
44′76′
|2
|Рафаэл Толой
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|6
|Хосе Луис Паломино
|30
|Коффи Джиджи
|19
|Берат Джимсити
|33
|Николя Нкулу
|33
|Ханс Хатебур
89′
|7
|Саша Лукич
89′
|11
|Ремо Фройлер
|23
|Суалихо Мейте
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|9
|Андреа Белотти
|91
|Дуван Сапата
|93
|Диего Лаксальт
65′
|8
|Робин Гозенс
82′
|22
|Винченцо Миллико
|9
|Луис Муриэль
|21
|Алехандро Беренгер
78′
|15
|Мартен де Рон
38′57′
|4
|Лянко
|88
|Марио Пашалич
|24
|Симоне Верди
79′
|72
|Йосип Иличич
71′
|20
|Симоне Эдера
|18
|Руслан Малиновский
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|26
|4
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)