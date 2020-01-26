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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

Футболист сборной Казахстана U-17 Данил Анкудинов подписал контракт с клубом «Касабланка» из высшей лиги юношеского чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

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О переходе 16-летнего нападающего сообщил его агент Дмитрий Селюк в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в первой половине 2019 года за «Касабланку» выступал защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, который затем вернулся в «Астану».

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