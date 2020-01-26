Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

О переходе 16-летнего нападающего сообщил его агент Дмитрий Селюк в своем твиттере.

Напомним, что в первой половине 2019 года за «Касабланку» выступал защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, который затем вернулся в «Астану».