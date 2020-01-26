Агент казахстанца из испанского клуба: В потенциале он мог бы играть за сборную России

Сегодня, 26 января, 16-летний казахстанец подписал контракт с клубом «Касабланка» из высшей лиги юношеского чемпионата Испании.

«Обращаю внимание на то, что в потенциале он может выступать и за сборную России, так как у него есть российские корни. А пока играет за сборную Казахстана U-17», — написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, что в 2019 году за «Касабланку» выступал защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, который затем вернулся в «Астану».